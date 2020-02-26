https://static.news.ru/photo/185e2c24-5890-11ea-b043-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mara Brandl/imageBROKER.com/Global Look Press

Самыми популярными турами предстоящей весны среди россиян стали поездки в Чехию, Италию и Францию. На эти страны приходится больше всего бронирований, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В пятёрке лидеров также Испания и Португалия.

В АТОР пояснили, что Чехия традиционно пользуется спросом в силу своей доступности. Спрос на это направление в 2020 году увеличился на 55%. Италия стала популярнее на 35%, Франция — на 20%, а Венгрия — на 50%, передаёт РИА Новости.

При этом на экскурсионные поездки в Чехию, Италию и Францию приходится около 80% продаж экскурсионных туров по Европе.

Также возрос интерес россиян к Германии, Нидерландам и Австрии.

Ранее NEWS.ru писал, что эпидемия коронавируса привела к тому, что россияне стали отказываться от туров в Италию, ставшую европейским эпицентром заболевания. Тем не менее эксперты полагают, что ослабление позиций этой страны в рейтинге популярных направлений не повлияет на её «членство» в лидирующей пятёрке по объёмам продаж на весну.