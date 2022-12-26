Россияне стали лидерами по покупкам жилья в Турции

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Стамбул, Турция

Россияне заняли первое место среди иностранцев, приобретших жилую недвижимость в Турции за 11 месяцев этого года, следует из отчета Бюро статистики Турции (TURKSTAT). На долю россиян пришлось 13,9 тысяч лотов. Второе место по сделкам с жилой недвижимостью заняли иранцы (7,54 тысячи), третье — иракцы (5,89 тысячи).



Уточняется, что число сделок по покупке россиянами жилья в Турции резко выросло в октябре 2022 года, после начала в России частичной мобилизации. В ноябре этого года граждане России приобрели в Турции 2575 домов и квартир, что впятеро выше показателя второго места. Второе место по сделкам с жилой недвижимостью в Турции заняли иранцы (510), третье — иракцы (331). По данным аналитиков международной брокерской компании Propriеtе Gеnеrale Group, помимо Турции, среди покупателей недвижимости из России в этом году популярностью пользуются Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

Ранее сообщалось, что европейцы, жители Азии, индийцы и россияне чаще всего покупают недвижимость в Дубае. Отмечается, что город стал одним из немногих, который «чрезвычайно хорошо» справился с коронавирусом, что принесло ему известность в том числе со стороны русских клиентов. Число сделок с недвижимостью с начала 2022 года побило рекорд за аналогичный период в 2009 году. При этом арендная плата за данный срок выросла более чем на четверть.