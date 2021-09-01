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Россияне смогут летать в Египет на чартерах

07:22, 02 сентября 2021
Россияне смогут летать в Египет на чартерах Фото: Okla Michal/CTK/Global Look Press
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Ростуризм выразил надежду на возобновление чартеров на курорты Египта. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По её словам, решение о возобновлении чартеров в Египет принимает оперативный штаб, однако Ростуризм на каждом заседании вносит свои предложения по возобновлению авиасообщения в том или ином направлении, в том числе и в Египет.

Рассчитываем, что постепенно и регулярные рейсы будут расширяться, и чартерное сообщение тоже будет возобновлено, — отметила Догузова.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» открыл продажу билетов на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. С 1 октября полёты будут ежедневными — по одному рейсу в каждый город из Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на чартерные полёты российских авиакомпаний на египетские курорты. Полёты в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом в результате теракта.

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