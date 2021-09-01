Россияне смогут летать в Египет на чартерах

Ростуризм выразил надежду на возобновление чартеров на курорты Египта. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По её словам, решение о возобновлении чартеров в Египет принимает оперативный штаб, однако Ростуризм на каждом заседании вносит свои предложения по возобновлению авиасообщения в том или ином направлении, в том числе и в Египет.

Рассчитываем, что постепенно и регулярные рейсы будут расширяться, и чартерное сообщение тоже будет возобновлено, — отметила Догузова.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» открыл продажу билетов на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. С 1 октября полёты будут ежедневными — по одному рейсу в каждый город из Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на чартерные полёты российских авиакомпаний на египетские курорты. Полёты в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом в результате теракта.