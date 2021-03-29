Россияне с апреля смогут посетить Кипр

https://static.news.ru/photo/5e20feee-9075-11eb-afa2-96000091f725_660.jpg Фото: STELLA/imageBROKER.com/Global Look Press

Минздрав Кипра официально перевёл Россию в список стран, туристы из которых могут посещать территорию республики. Отправиться в путешествие на остров россияне смогут с 1 апреля, свидетельствует еженедельно обновляемый реестр деления Минздравом государств по группам в зависимости от складывающейся в них эпидемической ситуации.

Стоит заметить, что РФ впервые за время пандемии была внесена в «красную группу» стран. Жители государств этой группы могут избежать обязательного двухнедельного карантина, если дважды успешно пройдут проверку на отсутствие у них нового коронавируса.

Для этого у туристов должны быть необходимые документы об отрицательном результате теста на коронавирус, который был сделан не позднее, чем за 72 часа до вылета. При этом свидетельство должно быть выдано сертифицированной лабораторией в России.

После этого туристы должны уже за свой счёт сдать ПЦР-тест в в международных аэропортах кипрских городов Ларнака или Пафос. Если тест вновь будет отрицательным, то путешественники смогут избежать двухнедельного карантина.

Ранее NEWS.ru писал, что Доминиканская Республика с 1 апреля 2021 года введёт единую электронную анкету и QR-код для иностранных гостей, рассказали 26 марта в Министерстве туризма страны. Для облегчения перехода от бумажной формы к цифровой до 31 марта продолжат принимать оба варианта, с 1 апреля модернизированная версия станет обязательной.