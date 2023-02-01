Россияне пострадали при сходе лавины в Индии Восемь россиян пострадали при сходе лавины на индийском курорте Гульмарг

Фото: AP/ТАСС

Восемь россиян пострадали в результате схода лавины на индийском горнолыжном курорте Гульмарг, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции. Все они доставлены в больницу для осмотра медиками.

Пострадали восемь россиян, тяжелых нет, все в медицинском учреждении на осмотре, — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что всего пострадали 19 человек. Помимо восьмерых россиян получили травмы девять туристов из Польши и двое гидов. Кроме того, двое поляков погибли. Их тела найдены и также доставлены в больницу «для проведения необходимых формальностей».

Ранее сообщалось, что американский фристайлист Кайл Смейн погиб в горах Японии. Спортсмена застигла лавина, когда он находился на высоте около 2,5 тысячи метров на склонах горнолыжного курорта Хакуба. Жертвой лавины стал также австрийский лыжник. В конце декабря десять человек попали под лавину в Австрии, на курорте Лех. Все они были спасены, двоих доставили в местную больницу с травмами.