https://static.news.ru/photo/25554536-e1dd-11e9-98dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Граждан России не было на борту парома Olympic Champion, на котором произошёл пожар, сообщили в российском посольстве в Греции.

Пресс-атташе посольства Василий Гаврилов сообщал, что россияне не обращались в диппредставительство после инцидента в порту Игуменица. При этом он отметил, что посольство продолжает поддерживать контакт с профильными греческими службами, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что более 600 человек эвакуировали с загоревшегося парома в Греции. Пожар возник сразу после выхода парома в Венецию. В результате капитан принял решение вернуться в порт. Из-за случившегося эвакуировали 538 пассажиров, 75 членов экипажа и 293 автомобиля.