Россияне негативнее всех отнеслись к росту числа женщин-руководителей

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В России оказалось больше всего людей, нетерпимых к женщинам-руководителям по отношению с гражданами других стран. Таковы результаты исследования, которое прошло сразу в нескольких странах. Помимо РФ социологи исследовали настроения жителей США, Великобритании, Германии, Италии, Китая, Южной Кореи, Бразилии, Таиланда и Индии.

Оказалось, что именно россияне чаще людей из других государств негативно относятся к идее об увеличении числа женщин-руководителей, передаёт РБК. Таковых — 7% опрошенных. В трёх странах — США, Германии и Корее — показатель составил 3%, в остальных — по 2% и 1%.

Еще 14% респондентов-россиян признались, что «в чём-то не согласны» с такой идеей. Такой же ответ дали 12% участников опроса из Южной Кореи и от 2% до 8% в остальных странах.

Вместе с тем, в России оказалась и самая высокая доля тех, кто относится к увеличению числа женщин-руководителей нейтрально — 46%. Еще 23% россиян заявили, что в чём-то согласны с такой необходимостью, а 10% согласны полностью.

Самыми положительно настроенными к женщинам в руководстве компаний являются бразильцы, их 62% среди опрошенных. В Индии таких людей 48%, в Таиланде — 38%. В целом по миру за увеличение числа женщин-руководителей высказались 60% респондентов.

При этом с утверждением о том, что во главе фирм должно быть больше мужчин, согласны только 32% респондентов во всех странах. Выше всего эта доля в Таиланде (39%) и Индии (37%). В России с таким утверждением полностью согласны 14%, а 21% «в чём-то согласны».

Ещё 8% граждан РФ, участвовавших в опросе, категорически не согласны с тем, что мужчин-руководителей должно быть больше. Это, кстати, и средний показатель по миру: минимум таких ответов исследователи получили в Таиланде (4%), а больше всего — в Германии (17%).

Ранее NEWS.ru писал, что в России зарплаты женщин продолжают уступать «мужским». При этом разница заметна и на руководящих должностях, где выплаты боссам-мужчинам примерно на треть выше, чем у начальниц.