Россияне не смогут прилететь на Кипр в день открытия острова для туристов

https://static.news.ru/photo/27dec2c2-78f0-11eb-a7b3-96000091f725_660.jpg Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Feichter/Global Look Press

Кипр 1 марта откроет аэропорты для туристов, однако россияне в массе воспользоваться этой возможностью не смогут. РФ попала в «серую» группу стран, граждане которых допускаются на остров только в исключительных случаях.

Министерство здравоохранения Кипра 27 февраля выпустило реестр с разделением стран мира на группы в зависимости от эпидемической обстановки, передаёт ТАСС. «Серыми» государствами оказались Великобритания, Израиль, Россия, Украина, Иордания, Ливан, ОАЭ, Египет, Руанда и Белоруссия. Эту категорию власти Кипра будут пересматривать на еженедельной основе.

Россияне могут въехать на Кипр только при наличии легального права на проживание там, а также если они являются дипломатами или сотрудниками международных миссий. Из стран «серой» зоны на Кипр по специальному разрешению могут въезжать граждане островного государства, граждане стран ЕС или Европейской экономической зоны и граждане Швейцарии.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин высказал мнение, что Испания и Кипр могут открыть прямые рейсы для российских туристов к июню. Он добавил, что Испания будет готова вернуть прямое авиасообщение с Россией, так как эпидемиологическая обстановка в РФ выглядит лучше, чем в других европейских странах. Также, по его мнению, может быть расширено число маршрутов в Египет. С ним согласен эксперт Общественной палаты России по туризму Роман Бобылев. По его мнению, позитивных новостей следует ждать из Доминиканы и Туниса, а также из Вьетнама, писал NEWS.ru.