Россияне не могут вернуться из Турции из-за поломки самолёта

https://static.news.ru/photo/3ddde986-7800-11eb-a23a-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Группа российский туристов из 14 человек застряли в турецкой Анталье из-за неисправности самолёта. В местном аэропорту они находятся уже более 10 часов.

Неисправность в самолёте обнаружилась прямо перед взлётом — в салоне появился запах гари. Пассажиров высадили, большая их часть сумели вылететь в Екатеринбург другим рейсом.

Те, кому мест не хватило, остались в аэропорту. Представители авиакомпании Royal Flight, которой принадлежит сломавшийся самолёт, сначала обещали россиянам разместить их в отеле и отправить в Россию другим бортом, а затем перестали отвечать на звонки, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне, отправившиеся на Бали через столицу Индонезии, застряли в Джакарте из-за карантина, введённого в связи с коронавирусом. По словам туристов, их поселили в малопригодном для проживания отеле, который был окружён военными. Позднее россиян переселили в более комфортные условия, но обязали провести пять дней в изоляции, из-за чего они пропустили свой рейс на Бали.