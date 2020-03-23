https://static.news.ru/photo/33a69a0e-6d33-11ea-bd16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press

Рабочая группа по возвращению россиян из-за рубежа на фоне ситуации с пандемией нового коронавируса Росавиации рассказала о положении граждан России в Египте. По данным ведомства, доставка людей домой затруднена.

Причиной стало отсутствие чартерных рейсов из РФ в Шарм-эш-Шейх и Хургаду в течение зимы и весны, передаёт RNS. В настоящий момент этот вопрос прорабатывается. Всего в стране остаётся около двух тысяч россиян.

NEWS.ru писал ранее, что МИД РФ запустил сайт для помощи застрявшим из-за коронавируса туристам. Пользователи смогут оставить там свои данные.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.