Рабочая группа по возвращению россиян из-за рубежа на фоне ситуации с пандемией нового коронавируса Росавиации рассказала о положении граждан России в Египте. По данным ведомства, доставка людей домой затруднена.
Причиной стало отсутствие чартерных рейсов из РФ в Шарм-эш-Шейх и Хургаду в течение зимы и весны,
NEWS.ru писал ранее, что МИД РФ запустил сайт для помощи застрявшим из-за коронавируса туристам. Пользователи смогут оставить там свои данные.
Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.
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