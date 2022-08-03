Россияне и белорусы получат возможность сдать TOEFL ETS: в России и Белоруссии появится возможность сдать ряд версий экзамена TOEFL

В России и Белоруссии с 4 августа станет доступна в удаленном формате сдача ряда вариантов экзамена по английскому языку TOEFL и других экзаменов компании ETS. Сдать экзамен в экзаменационных будет нельзя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Начиная с 4 августа компания ETS вносит изменения в свою политику от марта 2022 года и теперь будет позволять экзаменуемым в России и Белоруссии регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE, если у них нет каких-либо финансовых препятствий для этого, — рассказал собеседник агентства.

Он объяснил, что сдача экзамена очно стала невозможна из-за продолжающегося конфликта на Украине.

Обучающиеся, которые предпочитают сдать экзамен лично, приглашаются сделать это с других странах и регионах, если у них нет для этого финансовых ограничений или иных ограничений на поездки, — добавил представитель ETS.

Ранее сообщалось, что россияне больше не смогут сдать экзамен по английскому языку TOEFL, который проводит американская Служба образовательного тестирования (ETS). Представители службы поддержки на вопрос о причинах ограничений ответили, что зарегистрироваться на экзамен невозможно, «потому что вы из России».