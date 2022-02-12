Россиянам запретили въезд на Украину

Граждане России пока не могут попасть на территорию Украины. Въезд для них полностью запрещён, сообщает «СТРАНА.UA» со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях.

Издание отмечает , что, по информации свидетелей, исключения делают лишь для тех россиян, кто обладает справкой о смерти близких родственников на Украине. Пограничники при отказе во въезде на Украину ссылаются на приказ начальства, который поступил около 13:00 в субботу, 12 февраля.

Новости с границы! Сегодня россиян не пропускает украинская сторона! Только тех пропустили, у кого подтверждённая справка о смерти, — цитирует издание пользователя соцсетей.

Официально Украина не запрещала въезд на свою территорию для россиян.

Ранее стало известно, что венгерский премьер Виктор Орбан в своей ежегодной речи сообщил: Венгрия не хотела бы, чтобы на Украине повторилась ситуация с беженцами, которая случилась в Югославии в 1990-х годах. По словам премьера, война на украинской территории приведёт к массовому исходу граждан. В случае эскалации число беженцев с Украины может достигнуть миллионов.