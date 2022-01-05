Россиянам в Казахстане посоветовали спрятаться и запастись водой

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Соблюдать повышенные меры безопасности призвал МИД РФ россиян, находящихся в Казахстане. Это связано с введением в стране режима чрезвычайного положения и комендантского часа. Рекомендации распространил департамента ситуационно-кризисного центра российского внешнеполитического ведомства, передаёт «Интерфакс».

В распространённом сообщении всем российским гражданам настоятельно рекомендуется соблюдать меры безопасности и избегать мест массового скопления народа.

По возможности укрыться в гостиницах/домах, обеспечить запасы продуктов и питьевой воды, внимательно следить за происходящими событиями и сообщениями ближайшего дипломатического/консульского представительства Российской Федерации и МИД России, — говорится в сообщении.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ с 1 января. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения манифестантов с полицией. Силовики применили газ и светошумовые гранаты. Участники акций требуют от властей немедленной «смены политического режима» в стране.

В МВД Казахстана сообщили о гибели восьми полицейских и солдат Национальной гвардии. Ещё 317 получили ранения.

Режим чрезвычайного положения на фоне непрекращающихся беспорядков введён на территории всего Казахстана.