Россиянам разрешили прилетать на Мальдивы без ПЦР-теста

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Туристы из России теперь могут прилетать на Мальдивы, не предъявляя при этом отрицательный ПЦР-тест. Однако у граждан РФ должен быть с собой сертификат о прививке, одобренной ВОЗ либо компетентным органом того или иного государства. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ещё шесть дней назад власти Мальдив разрешили прилетать без ПЦР-теста туристам, привитым вакцинами, одобренными ВОЗ. Поэтому данное смягчение не распространялось на граждан России, ведь препарат «Спутник V» пока ещё не получил одобрения Всемирной организации.

Однако теперь россиянам нужно иметь с собой лишь сертификат о прохождении вакцинации. Документ должен быть нотариально заверен и переведён на английский язык. Правила для граждан, не привившихся от коронавируса, остаются прежними.

За 24 часа до прибытия в Мале путешественники обязаны загрузить на сайт иммиграционной службы декларацию о состоянии своего здоровья. Далее гость получит персональный QR-код для предъявления в аэропорту, который действует 24 часа.

Ранее стало известно, что граждане, вакцинированные российским препаратом «Спутник V», смогут прилетать на Кипр, не сдавая ещё раз тест на COVID-19. Данное правило вступит в силу 10 мая, когда в стране подойдёт к концу двухнедельный локдаун. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщил председатель госкомитета Республики Кипр по туризму Саввас Пердиос.