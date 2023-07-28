Россиянам рассказали, как отдохнуть в Таиланде без толп туристов Тревел-блогер Ансталь назвала лучшие места для отдыха «дикарями» в Таиланде

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Озеро розовых лотусов

В Таиланде, в основном, выбирают Пхукет или Паттайю, как курортные направления, любители интересных мест едут еще в Бангкок, однако в стране много интересных мест, сообщила NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Она посоветовала посетить Симиланские острова и Центр защиты слонов и пожить «дикарями» в палатке.

Если путешествовать на Пхукет — советую посетить Симиланские острова и острова Пхипхи, но не одним днем с экскурсией, а обязательно с ночевкой на двое-трое суток, чтобы насладиться чудесными видами без толп туристов. тем, кто не боится, советую ночевать в палатках в таких местах — особая романтика. Единственное — на Симиланских островах очень много летучих мышей, что может напугать. Но, тем не менее, такую экзотику мало где можно увидеть, — сообщила она.

Она также рекомендовала посетить озеро розовых лотосов. Если взять у местных рыбаков деревянную лодку, то можно сделайть потрясающие фотографии.

Учтите, что лотосы раскрываются рано утром, поэтому придется встать в шесть утра, — сообщила Антсаль.

Еще интересное место — Центр защиты слонов, добавила блогер Там ухаживают за животными, привезенными из мест, где с ними плохо обращались. Туда пускают по шесть человек, но можно остановиться с ночевкой.

Ранее Ансталь заявила, что рост турпотока из России в Таиланд на 1000% объясняется «достаточно приемлемыми» ценами, интересной местной кухней и экзотическим для граждан РФ бытом. По ее словам, стоимость путевок, несмотря на ежегодный рост, устраивает отдыхающих из РФ.