Россиянам рассказали, как оформить финскую визу с 1 сентября В посольстве Финляндии в России заявили, что каждое заявление на визу будет рассматриваться индивидуально

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С 1 сентября в финских визовых центрах в России будет ограничена выдача туристических виз, рассказали ТАСС в посольстве Финляндии в Москве. Так, всего в день будет доступно 500 временных интервалов для подачи заявлений на визу, при этом на оформление туристической визы будет выделено не более 20% из них. Каждое заявление рассмотрят в индивидуальном порядке.

Каждое заявление на получение визы будет обрабатываться индивидуально, и среди прочего цель поездки и необходимые документы влияют на время обработки. Заявки на получение визы обрабатываются в соответствии с руководящими принципами ЕС по визам, — рассказали представители посольства.

Также они отметили, что в настоящий момент ежедневно обрабатывается около тысячи заявлений и большинство граждан России подают документы исключительно на туристические визы. Таким образом, поток пребывающих в Финляндию россиян сократится на 50–80%.

Власти Финляндии накануне приняли решение сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз. Кроме того, МИД страны определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% — для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом.

С начала сентября Финляндия откроет в среднем 100 заявок в день для обращающихся за визой в туристических целях, что составляет 10% текущего количества.