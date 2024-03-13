Россиянам посоветовали не ездить в Калининград на автомобилях Адвокат Рождественский посоветовал не ездить в Калининград на автомобилях

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Адвокат Вадим Рождественский, сославшись на «известные факторы», в эфире радиостанции «Говорит Москва» посоветовал россиянам не путешествовать на личном транспорте в сторону Калининграда. По его словам, есть риск лишиться имущества при пересечении границ недружественных государств.

В любом случае, когда человек окажется на территории иностранного государства, где еще не факт, что может получить надлежащее консульское обслуживание, это будет определенная потеря времени, денег и нервов. Есть общественный транспорт, который работает, перемещается, — проблем нет, — подчеркнул адвокат.

Рождественский пояснил, что сейчас готовится новый документ под названием «Синяя карта». Она позволит россиянам путешествовать, будучи защищенными и застрахованными, по дорогам тех дружественных стран, которые присоединятся к этому соглашению. Адвокат подчеркнул, что страховые случаи будут регулироваться, как и ранее, в пределах 400 тысяч рублей. По мнению Рождественского, список стран-участниц соглашения будет постоянно расширяться.

На днях стало известно, что Франция создает коалицию стран, готовых при необходимости отправить военных на Украину. Большинство членов ЕС, включая Германию, Чехию и Польшу, отказались это делать, однако Эстония, Латвия и Литва проявили себя «гораздо более открытыми для этой идеи».