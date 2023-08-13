Россиянам подсказали, где в Турции снять дешевое жилье «Суточно.ру»: россияне могут сэкономить на аренде жилья в Авсалларе и Мерсине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самые низкие цены на посуточное жилье на курортах Турции можно найти в Авсалларе, Мерсине и Сиде, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Суточно.ру». По информации аналитиков, средние цены там не превышают 4,4 тысячи рублей за сутки.

Самое дешевое жилье можно найти в Авсалларе — 3111 рублей за сутки. Это прибрежный поселок в 24 километрах от Аланьи. По словам экспертов, это место славится теплым климатом, красивыми пляжами и хорошей инфраструктурой. При этом поселок еще не достиг того уровня «раскрученности», какие есть у Аланьи и Антальи, но именно это можно считать его преимуществом, поскольку в настоящее время там можно встретить меньше туристов, там чище пляжи и ниже цены.

Относительно недорогое жилье встречается в Мерсине и Сиде — в среднем, аренда составляет 3751 и 4371 рубль, соответственно. При этом в Анталье средняя цена на съем жилья составляет 4705 рублей в сутки, в Стамбуле — 4927, Аланье — 5034. Самые высокие цены в Белеке и Чамьюве — 7918 и 8754 рубля соответственно.

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