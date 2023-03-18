Россиянам откроют безвиз в одну из стран Ближнего Востока Иран весной запустит групповые безвизовые поездки для россиян

Фото: Thomas Schulze/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Комплекс Амира Чакмака в городе Йезд в Иране

Безвизовые групповые поездки в Иран станут доступны россиянам в самое ближайшее время, сообщил ТАСС министр туризма Исламской Республики Али Асгар Шалбафиян. По его словам, сейчас проходят подтверждение списки турагентств от обеих стран и ожидается, что система безвизовых поездок заработает уже весной. Ранее глава Минтранса РФ Максим Решетников сообщил, что список туроператоров уже согласован.

По поводу системы безвизовых групповых поездок мы уже закончили [работу над этим вопросом], мы договорились. Просто мы ждем списки турагентств и в России, и в Иране, потому что необходимо, чтобы турагентства были подтвержденными. Насколько я знаю, весной это уже будет в силе, — сказал Шалбафиян.

В январе о планах упростить выдачу виз для групповых турпоездок сообщал посол Ирана в России Казем Джалали. Дипломат отмечал, что в 2022 году количество поездок россиян в страну выросло в четыре раза по сравнению с предыдущим годом.

Ранее посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес рассказал, что прямое авиасообщение между двумя странами может возобновиться до конца 2023 года. По словам дипломата, российским авиакомпаниям нужны гарантии отсутствия риска ареста их самолетов при прямых рейсах.