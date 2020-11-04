Россиян задержали по делу о теракте в Вене

https://static.news.ru/photo/3478ed42-1ec7-11eb-8c8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Граждане нескольких стран, в том числе Российской Федерации, есть среди задержанных по подозрению в связях с преступником, который устроил террористический акт в Вене. Об этом 4 ноября сообщил начальник полиции австрийской столицы Герхард Пюрстль.

Расследование продолжается. Было 18 обысков и 14 задержанных. Их возраст — от 18 до 26 лет. У некоторых есть двойное гражданство. Речь идёт о Бангладеш, Северной Македонии, Турции, РФ, австрийском гражданстве, — цитирует РИА Новости Пюрстля.

Ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что теракт в Вене был устроен злоумышленником-одиночкой. По его словам, установить данный факт помогло изучение видеозаписей, которые были сделаны свидетелями инцидента.

Вечером 2 ноября у синагоги в Вене началась стрельба. Погибли пять человек и были ранены ещё 18. Ранее сообщалось, что огонь по людям открыли несколько неизвестных. Один из них был уничтожен, а остальные скрылись. Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе.

Позднее стало известно, что уничтоженный террорист — уроженец Вены, а его родители — выходцы из Северной Македонии. До теракта он уже попадал в поле зрения силовиков, поскольку в числе других исламистов собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях. Злоумышленник в апреле 2019 года был приговорён к тюремному сроку за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ). Однако уже через полгода вышел на свободу досрочно, писал NEWS.ru.