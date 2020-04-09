Россиян увезут из Сеула 11 апреля

https://static.news.ru/photo/840b9c3a-7a1a-11ea-b3f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jingqiang/Xinhua/Global Look Press

Застрявших в Сеуле россиян увезут на родину 11 апреля. Рейс за ними отправит авиакомпания «Аврора» из Хабаровска.

На сегодня в южнокорейском аэропорту находятся 170 человек, в том числе и дети. Рейс для их вывоза откладывался несколько раз, сообщает ТАСС.

Списки россиян передадут для проверки в МВД, сейчас рейс на Хабаровск почти заполнен, на лайнер зарегистрировались 107 пассажиров. Из них — десять детей и один младенец.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне, которые на данный момент находятся в Южной Корее, просятся домой. Они просят о помощи в видеообращении, размещённом в соцсетях.