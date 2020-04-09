Россиян увезут из Сеула 11 апреля

Застрявших в Сеуле россиян увезут на родину 11 апреля. Рейс за ними отправит авиакомпания «Аврора» из Хабаровска.
На сегодня в южнокорейском аэропорту находятся 170 человек, в том числе и дети. Рейс для их вывоза откладывался несколько раз,
Списки россиян передадут для проверки в МВД, сейчас рейс на Хабаровск почти заполнен, на лайнер зарегистрировались 107 пассажиров. Из них — десять детей и один младенец.
Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне, которые на данный момент находятся в Южной Корее, просятся домой. Они просят о помощи в видеообращении, размещённом в соцсетях.
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