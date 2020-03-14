Находящийся на борту лайнера Costa Magica россиянин Олег Овчинников заявил, что граждан РФ могут отпустить на берег уже 14 марта.
Круизный лайнер Costa Magica встал на карантин возле острова Мартиника в Карибском море, после того как на борту выявили два случая заболевания COVID-2019. В беседе с RT Овчинников
От нашего стюарда мы узнали, что в 02:00 (21:00 по Москве. — NEWS.ru) мы будем выпущены на берег, остальных, по его словам, отпустят завтра (15 марта. — NEWS.ru), — рассказал Овчинников.
Мужчина также сообщил, что пассажиры лайнера сохраняют спокойствие.
Как передавал NEWS.ru, Costa Magica пришвартовалась в порту Фор-де-Франс — административном центре заморской территории Франции Мартиники. Власти разрешили сойти только 400 жителям острова, остальные заблокированы на борту. Коронавирус выявили у финского туриста и члена экипажа из Индонезии. На борту находятся 38 россиян.
Добавьте наши новости в избранные источники