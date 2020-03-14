https://static.news.ru/photo/da199dd2-661c-11ea-8b57-fa163e074e61_660.jpg Лайнер Costa Magica Фото: Wolfgang Diederich/imageBROKER.com/Global Look Press

Находящийся на борту лайнера Costa Magica россиянин Олег Овчинников заявил, что граждан РФ могут отпустить на берег уже 14 марта.

Круизный лайнер Costa Magica встал на карантин возле острова Мартиника в Карибском море, после того как на борту выявили два случая заболевания COVID-2019. В беседе с RT Овчинников отметил , что на корабле начали звучать объявления на русском. По его словам, у пассажиров измеряют температуру, при этом их просят не собираться большими толпами.

От нашего стюарда мы узнали, что в 02:00 (21:00 по Москве. — NEWS.ru) мы будем выпущены на берег, остальных, по его словам, отпустят завтра (15 марта. — NEWS.ru), — рассказал Овчинников.

Мужчина также сообщил, что пассажиры лайнера сохраняют спокойствие.

Как передавал NEWS.ru, Costa Magica пришвартовалась в порту Фор-де-Франс — административном центре заморской территории Франции Мартиники. Власти разрешили сойти только 400 жителям острова, остальные заблокированы на борту. Коронавирус выявили у финского туриста и члена экипажа из Индонезии. На борту находятся 38 россиян.