Россиян попросили воздержаться от поездок в Тунис

В связи с напряжённой ситуацией в Тунисе посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от путешествий по стране, а также не снимать и не фотографировать военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов страны. Об этом сообщили на странице диппредставительства в Facebook.
По данным посольства, обстановка в Тунисе на данный момент
Ранее сообщалось, что армейские подразделения Вооружённых сил Туниса оцепили здание правительства страны и не допускают сотрудников внутрь. Военнослужащие заняли периметр вокруг здания кабмина страны. О каких-либо столкновениях или гражданских волнениях не сообщается. В свою очередь глава службы президента Туниса Халид аль-Яхъяви взял под свой контроль деятельность МВД.