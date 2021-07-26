Россиян попросили воздержаться от поездок в Тунис

В связи с напряжённой ситуацией в Тунисе посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от путешествий по стране, а также не снимать и не фотографировать военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов страны. Об этом сообщили на странице диппредставительства в Facebook.

По данным посольства, обстановка в Тунисе на данный момент остаётся спокойной. Информации о задержании россиян в связи с нарушением общественного порядка не поступало. Несмотря на это, российское диппредставительство попросило граждан РФ соблюдать меры безопасности и действующие в стране ограничения в связи с пандемией коронавируса, включая комендантский час с 20:00 до 05:00 следующего дня, а также запрет на передвижение между провинциями.

Ранее сообщалось, что армейские подразделения Вооружённых сил Туниса оцепили здание правительства страны и не допускают сотрудников внутрь. Военнослужащие заняли периметр вокруг здания кабмина страны. О каких-либо столкновениях или гражданских волнениях не сообщается. В свою очередь глава службы президента Туниса Халид аль-Яхъяви взял под свой контроль деятельность МВД.