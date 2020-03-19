https://static.news.ru/photo/ddd4f732-6a0e-11ea-ba3a-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/Global Look Press

Власти Таиланда обязали авиакомпании проверять у пассажиров из всех стран медицинскую справку об отсутствии коронавируса. Об этом заявил руководитель службы маркетинга московского офиса туристического управления Таиланда (ТАТ) Константин Кинель.

Отмечается, что теперь для поездки в Таиланд потребуется расширенная страховка с покрытием не менее $100 тысяч, которая может компенсировать лечение от коронавируса.

С 22 марта авиакомпании перед посадкой на рейсы в страну обязаны проверять у всех пассажиров наличие сертификата об отсутствии коронавируса, — цитирует Кинеля «Интерфакс».

При этом сертификат должен быть оформлен не позднее чем за 72 часа до вылета. Если у туриста нет необходимых документов, авиакомпания должна отказать ему в посадке на рейс до Таиланда. Кинель добавил, что раньше россиянам не требовалось справки.

Ранее, как писал NEWS.ru, представитель МИД Таиланда уточнила, что объявление об ограничениях на въезд вступит в силу после опубликования в государственном печатном издании. Точная дата пока неизвестна.