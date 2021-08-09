Россиян не было среди пассажиров разбившегося в Турции автобуса

Среди пассажиров автобуса, который разбился в турецкой провинции Балыкесир, граждан России не было. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Стамбуле.

Согласно информации турецких властей, наших граждан там нет, — сказал агентству источник в дипмиссии.

ДТП произошло утром 8 августа. Автобус следовал в город Эдремит. В результате происшествия погибли 14 человек и ещё 18 пострадали.

В начале августа в Анталье разбился автобус, который вёз в аэропорт 22 туристов из Самарской области. Жертвами аварии стали три человека, остальные получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус выскочил на встречную полосу и перевернулся.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что семьи погибших в ДТП получат по 1 млн рублей, а пострадавшие — от 200 до 500 тысяч рублей.