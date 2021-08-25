Россия заявила о проектах с Турцией по сухопутной военной технике

«Рособоронэкспорт» заявил о выполнении проектов с турецкими партнёрами в области создания техники для сухопутных войск. Об этом заявили в пресс-службе компании в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021». Их сообщение проводит ТАСС.

Мы ведём ряд перспективных проектов с турецкими партнёрами в области техники для сухопутных войск, в том числе в интересах третьих стран, — проинформировали на предприятии.

Ранее в Минобороны РФ заявили о заключении 41 государственного контракта на сумму более 500 млрд рублей для нужд предприятий, связанных с отечественной армией. Отмечается, что эти контракты подразумевают пополнение российской армии более чем 1300 единицами новой военной техники. Соглашения были заключены с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Форум «Армия-2021» в подмосковном парке «Патриот» традиционно стал площадкой для презентации новинок вооружения, военной техники и продукции двойного назначения. Почти полторы тысячи предприятий из России и других стран представили около 28 тысяч экспонатов.