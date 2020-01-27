Китай принял поставку второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» от России. Об этом
Завершена поставка в Китай второго полкового комплекта С-400 в составе командного пункта, двух дивизионов пусковых установок, радиолокационных станций, энергетического и вспомогательного оборудования, запасных частей и инструментов. Заказчик также получил более 120 новейших зенитных управляемых ракет двух типов, — сообщил ТАСС.
Отмечается, что акт приёма-передачи был подписан в декабре 2019 года в КНР.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Турция завершила сделку по С-400 с Россией, несмотря на внешнее давление.
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