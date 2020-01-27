https://static.news.ru/photo/14c5df06-40af-11ea-99c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Russian Look/GlobalLookPress

Китай принял поставку второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» от России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.

Завершена поставка в Китай второго полкового комплекта С-400 в составе командного пункта, двух дивизионов пусковых установок, радиолокационных станций, энергетического и вспомогательного оборудования, запасных частей и инструментов. Заказчик также получил более 120 новейших зенитных управляемых ракет двух типов, — сообщил ТАСС.

Отмечается, что акт приёма-передачи был подписан в декабре 2019 года в КНР.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Турция завершила сделку по С-400 с Россией, несмотря на внешнее давление.