Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 22 марта

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Россия запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Украины, заявил ТАСС первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. Встреча может пройти 22 марта, уточнил дипломат.

Было бы неплохо, если бы натовские представители в Совбезе разъяснили нам лукавую логику Альянса, — признался Полянский.

Сначала члены НАТО рассуждали о расширении на Украину, так как Россия не станет «нападать» на входящее в Альянс государство, напомнил дипломат. Сейчас же повсюду звучат заявления, что Москва после успеха спецоперации якобы двинется дальше и нападет на страны военно-политического блока, добавил он.

Где хоть какой-то здравый смысл в ваших высказываниях, господа, и хоть какая-то последовательность? <...> Обо всех этих нелицеприятных для наших западных коллег моментах мы подробно поговорим на запрошенном нами на 22 марта отдельном заседании Совета Безопасности, — констатировал Полянский.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что пополнение состава постоянных членов Совбеза ООН еще одним представителем Запада расценивается Россией как неприемлемое. Попытки некоторых стран проникнуть в Совет Безопасности не увенчаются успехом, предупредил он.