Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что Россия созывает заседание Совета Безопасности ООН 9 декабря на тему поставок западного оружия Украине из-за распространившейся контрабанды, передает ТАСС. Дипломат отметил, что предназначенное Украине западное оружие всё чаще оказывается в руках бандитов и террористов. Представитель России подчеркнул, что западным вооружением уже завладели преступники в Европе, в Африке и на Ближнем Востоке.

Западное оружие, предназначавшееся Украине, все чаще попадает в руки бандитов и террористов различных мастей, не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, и в Африке. Поэтому мы просим индийское председательство созвать по ней отдельное заседание в пятницу, 9 декабря, — сказал Небензя.

Он добавил, что данная проблема создает реальную угрозу международному миру и безопасности, поэтому заслуживает прицельного внимания Совбеза.

Соединенные Штаты могут перестать поставлять оружие на Украину, как только станет понятно, что риски перевешивают выгоды, ранее заявил автор журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен. Он считает, что риски стали особенно заметны после ракетного инцидента в Польше, когда в информационном пространстве появились призывы отомстить России за нанесение удара по стране НАТО, в то время как большинство стран Альянса не связаны с жизненно важными интересами США.