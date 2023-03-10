Россия запросила заседание СБ ООН по русофобии и украинскому кризису Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН по украинской теме на 14 марта

Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя

Россия запросила на 14 марта проведение заседания Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил в личном Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрий Полянский. Темами заседания заявлены русофобия и кризис на Украине.

Сегодня мы запросили проведение во вторник, 14 марта, открытого заседания СБ ООН по русофобии как фактору, препятствующему поиску долгосрочных и устойчивых решений украинского кризиса, — написал Полянский.

Он пообещал «пройтись по русофобии» как на Украине, так и на Западе. Имена докладчиков будут озвучены накануне мероприятия. По словам Полянского, это делается для того, чтобы они заранее не подвергались давлению со стороны «недругов».

Предварительно начало заседания намечено на 17:00 по московскому времени.

Ранее Полянский объявил, что Россия в скором времени опубликует и распространит среди членов Совета Безопасности ООН переписку, которую вела с Данией, Швецией и Германией по поводу расследования инцидента на трубопроводе «Северный поток».

Также он заявил, что поставка боевых самолетов Киеву будет означать прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине и предостерег западных политиков, призывающих направить армию для противодействия России, отметив, что такие действия станут прямой дорогой к началу третьей мировой войны.