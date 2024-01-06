Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву

Фото: МО Украины

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по поставкам западных вооружений на Украину, сообщил в пятницу ТАСС источник во всемирной организации. По его словам, мероприятие могут назначить на 22 января.

Заседание по поставкам западных вооружений запрошено на 22 января, — отметил собеседник агентства.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш одобрил обмен пленными между Москвой и Киевом, он надеется, что эти усилия продолжатся. По словам сотрудницы пресс-службы ООН Стефани Трембле, генсек ожидает, что после этого шага будут приняты и другие меры по деэскалации.

Недавно с подконтрольной Киеву территории были возвращены 248 российских военнослужащих. По информации Министерства обороны РФ, это произошло в результате сложного переговорного процесса и благодаря посредничеству ОАЭ. При этом 75 пленных Киев передал Москве без обмена, поскольку их должны были освободить раньше, пояснил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, переговоры тогда зашли в тупик из-за позиции украинского правительства.

После ударов по Белгороду Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что жизнь каждого гражданского лица, «без сомнения», имеет значение. Пресс-секретарь организации Равина Шамдасани уточнила, что глава УВКПЧ Фолькер Тюрк запросил доступ для посещения России, но визит еще не запланирован.