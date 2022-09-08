Россия запросила заседание СБ ООН на 8 сентября по поставкам оружия Украине

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Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия Украине. Заседание планируется провести 8 сентября, пишет РИА Новости.

Предлагаем завтра обсудить настоящую угрозу международному миру и безопасности, порожденную поставками иностранными государствами вооружений и продукции военного назначения на Украину, — заявил на заседании 7 сентября Небензя.

Российский представитель добавил, что в качестве докладчиков Москва хотела бы видеть замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу и представителей «гражданского общества».

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США и Албания запросили заседание Совета Безопасности ООН 7 сентября, «высосав пальцы до костей», чтобы найти неудобную для Россию тему. По его словам, участники настояли на обсуждении темы о якобы «фильтрации» украинцев на территории России.