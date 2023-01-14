Россия запросила заседание СБ ООН из-за стремления Киева уничтожить УПЦ

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя запросил заседание Совета Безопасности на 17 января в связи с преследованием инакомыслящих на Украине, а также в связи с гонениями на каноническую Украинскую православную церковь. Об этом сообщает РИА Новости. По мнению Небензи, подобные действия могут привести к серьезным последствиям для мира и безопасности.

Мы считаем, что эта ситуация заслуживает пристального внимания членов СБ. В этой связи мы просим японское председательство назначить отдельное заседание СБ по этой теме на вторую половину дня 17 января, — сказал постпред.

Дипломат добавил, что 20 января на неформальной встрече Совбеза ООН постпредство намерено рассказать о том, как «мирное население Донбасса выживало под обстрелами, к чему стремились и как добивались своих целей». Небензя предположил, что для всех государств будет полезно «из первых уст» ознакомиться со свидетельствами очевидцев и посетивших Донбасс иностранных журналистов и исследователей.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти хотели бы к концу февраля провести «мирный саммит» в ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Украинский министр иностранных дел отметил, что дипломатия играет важную роль для завершения конфликта, однако Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после «международного суда».

На это зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что предложенный Киевом «саммит мира» без России невозможен. Заявление же МИД Украины о том, что Россия стала членом Совбеза ООН и самой организации незаконно, является бредом, добавил он.