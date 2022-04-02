Россия запросила заседание ООН из-за ситуации в Буче

Россия запросила заседание Совета безопасности ООН в связи с ситуацией вокруг города Бучи под Киевом. Об этом сообщил в своём Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, заседание должно пройти в понедельник, 4 марта, во второй половине дня.

В свете вопиющей провокации украинских радикалов в Буче Россия потребовала созыва заседания СБ ООН во второй половине дня понедельника, 4 апреля, — написал Полянский.

Он также объявил, что российские власти намерены «выводить на чистую воду» «украинских провокаторов и их западных покровителей».

Ранее власти Украины и мировые СМИ опубликовали фото- и видеозаписи из города Бучи под Киевом. На них изображено большое количество убитых. По данным западных СМИ, это тела мирных жителей города.

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.