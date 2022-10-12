Россия запросила у Германии участие в расследовании на «Северных потоках»

Фото: gazprom.ru

Российское посольство в Берлине ведет переговоры с немецким руководством о возможности подключения РФ к расследованию ЧП на «Северных потоках», пишут «Известия» со ссылкой на российскую дипмиссию. Отмечается, что соответствующие обращения уже переданы по официальным каналам. Дипломаты добавили, что не наблюдают готовность Берлина способствовать привлечению к расследованию российских специалистов, наряду со шведскими и датскими.

Со своей стороны, прямо заявляем, что отказ от взаимодействия с Россией в прояснении обстоятельств инцидента будем рассматривать в качестве попытки скрыть истинную картину происшедшего, — рассказали в посольстве.

В дипмиссии также рассказали, что в Германии также не исключают причастность Москвы к диверсиям, что, по словам дипломатов, противоречит «как фактам, так и здравому смыслу».

Посол РФ в Дании Владимир Барбин ранее заявил, что Копенгаген пообещал предоставить российской стороне информацию о ходе расследования утечек на «Северных потоках». Дипломат добавил, что обращения о подключении представителей российской стороны и ПАО «Газпром» к расследованию диверсии остались без удовлетворения со стороны датских властей. При этом подробности расследования российской стороне до сих пор неизвестны.