Россия запросила срочное заседание СБ ООН после удара ВСУ по Лисичанску Полянский: удар ВСУ по Лисичанску вынесут на обсуждение СБ ООН 6 февраля

Фото: Manuel Elias/UN Photo/XinHua/Global Look Press

Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с ударом Вооруженных сил Украины по Лисичанску, сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. По его словам, оно будет назначено на 23:00 мск 6 февраля.

Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску. С учетом уже согласованного графика работы СБ ожидаем, что оно будет назначено на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 6 февраля, — говорится в сообщении.

Ранее удар по городской пекарне, где погибли 28 человек, осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он напомнил, что атаки на мирных граждан или гражданскую инфраструктуру неприемлемы, запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены.

До этого глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подтвердил смерть министра чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексея Потелещенко в результате обстрела ВСУ. Он назвал погибшего чиновника мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа.

Позже мэр города Эдуард Сахненко сообщил, что во время удара погибло два муниципальных депутата — Артем Тростянский и Иван Жушма. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.