Американский журнал US News&World Report опубликовал рейтинг самых могущественных стран мира, в котором Россия вновь заняла второе место.
Лидирующую позицию сохранили США. Третью строчку эксперты отдали Китаю.
Список является частью более обширного рейтинга лучших государств, который издание
Ранее NEWS.ru писал, что организация экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце» опубликовала рейтинг стран мира с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения. Его возглавила Литва, где в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год.
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