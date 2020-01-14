https://static.news.ru/photo/9bda1b7a-3771-11ea-9611-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Американский журнал US News&World Report опубликовал рейтинг самых могущественных стран мира, в котором Россия вновь заняла второе место.

Лидирующую позицию сохранили США. Третью строчку эксперты отдали Китаю.

Список является частью более обширного рейтинга лучших государств, который издание составляет каждый год. В этот раз к их числу отнесли 73 страны. Первое место заняла Швейцария, второе — Канада, третье — Япония. Россия досталась 23-я позиция.

Ранее NEWS.ru писал, что организация экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце» опубликовала рейтинг стран мира с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения. Его возглавила Литва, где в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год.