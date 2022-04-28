Россия запретила въезд премьеру и главе МИД Канады

Джастин Трюдо / Фото Ryan Remiorz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия запретила въезд на территорию страны премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Также в «стоп-лист» попала глава канадского МИД Мелани Джоли, говорится в сообщении на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ. Помимо этого, в перечень попал 61 гражданин Канады, включая государственных чиновников, отставных военных и представителей ведущих СМИ.

Указанным лицам (61 человек), в числе которых — высшие государственные чиновники, действующие и отставные военнослужащие, представители экспертного сообщества и ведущих СМИ, непосредственно причастных к выработке, обоснованию и реализации русофобского курса правящего в Канаде режима, бессрочно запрещается въезд в Российскую Федерации, — сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

11 апреля Канада объявила о введении новых санкций против 33 российских предприятий оборонного сектора. 19 апреля власти страны добавили в санкционный список председателя российского Центробанка Эльвиру Набиуллину и ещё 14 человек.

До этого Канада ввела санкции против 160 членов Совета Федерации на фоне военной спецоперации на Украине. Об этом сообщал премьер-министр страны Джастин Трюдо. Премьер пояснил, что таким образом руководство страны усиливает давление на РФ посредством ограничений. Он также пообещал, что Канада и дальше будет работать с союзниками в целях «привлечения РФ к ответственности» за ситуацию на Украине.