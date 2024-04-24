Россия заблокировала проект резолюции США о неразмещении ЯО в космосе

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Россия применила в Совете Безопасности (СБ) ООН право вето и заблокировала подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия (ЯО) в космосе, сообщает ТАСС. За резолюцию проголосовали 13 из 15 стран, Китай воздержался от голосования.

Уточняется, что это произошло после того, как Совбез не включил в текст поправку Москвы и Пекина с призывом навсегда предотвратить размещение любого оружия в космическом пространстве. Документ Вашингтона и Токио, как известно, призывал страны не разрабатывать ядерные вооружения или другие виды ОМУ, предназначенные для размещения на орбите вокруг Земли или для установки на небесных телах.

Ранее выяснилось, что Совет Безопасности ООН рассмотрел заявку Палестины на вступление в международную организацию в течение апреля. Постоянный представитель Мальты при ООН Ванесса Фрезьер информировала, что соответствующая договоренность была достигнута. В настоящее время Палестина имеет статус постоянного наблюдателя в ООН.

Позднее Соединенные Штаты применили в Совете Безопасности право вето и заблокировали проект алжирской резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации. За документ проголосовали 12 членов Совбеза. Среди тех, кто одобрил инициативу, Россия и Китай.