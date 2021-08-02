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Россия вышлет сотрудника посольства Эстонии

12:32, 03 августа 2021
Россия вышлет сотрудника посольства Эстонии Посольство Эстонии в Москве Фото: Estonian Embassy in Moscow/facebook.com
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Россия высылает сотрудника посольства Эстонии. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

Отмечается, что посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД России. Ему заявили решительный протест и вручили ноту, в которой указано, что на основе принципа взаимности персоной нон грата объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве. В течение семи дней он должен покинуть территорию РФ.

МИД России предложил эстонским коллегам остановиться и не усложнять ещё больше и без того обострённую ими до предела ситуацию.

Ранее МИД Эстонии сообщил о высылке российского дипломата. Подобное решение было принято в ответ на высылку консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте, который был задержан сотрудниками ФСБ России. Он пытался получить материалы закрытого характера от россиянина. Представители спецслужб подчеркнули, что «данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника».

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