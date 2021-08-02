Россия вышлет сотрудника посольства Эстонии

Россия высылает сотрудника посольства Эстонии. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.
Отмечается, что посол Эстонии в России Маргус Лайдре
МИД России предложил эстонским коллегам остановиться и не усложнять ещё больше и без того обострённую ими до предела ситуацию.
Ранее МИД Эстонии сообщил о высылке российского дипломата. Подобное решение было принято в ответ на высылку консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте, который был задержан сотрудниками ФСБ России. Он пытался получить материалы закрытого характера от россиянина. Представители спецслужб подчеркнули, что «данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника».