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Россия вышлет 15 нидерландских дипломатов в качестве ответной меры

15:20, 19 апреля 2022
Россия вышлет 15 нидерландских дипломатов в качестве ответной меры Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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МИД РФ выразил протест послу Нидерландов за высылку 18 российских дипломатов из страны, сообщили в ведомстве. Москва в ответ выслала 15 нидерландских дипломатов.

19 апреля в МИД России был вызван посол Нидерландов в Москве Хиллес Бесхоор Плух, которому выразили решительный протест в связи с необоснованным объявлением 29 марта персонами нон грата 18 сотрудников посольства России в Гааге, торгового представительства России в Амстердаме и постоянного представительства России при Организации по запрещению химического оружия.

Послу вручена нота министерства, в которой в качестве ответной меры на недружественные действия Гааги 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и один сотрудник генконсульства Нидерландов в Санкт-Петербурге объявлены персонами нон грата. Им предписано покинуть территорию Российской Федерации в двухнедельный срок, — говорится в сообщении.

Глава нидерландского МИД Вопке Хукстра ранее заявил, что высылаемые российские дипломаты «представляют угрозу безопасности» страны, поскольку являются разведчиками, работающими в российских представительствах в Нидерландах под дипломатическим прикрытием. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти действия произволом. По её словам, вся полнота ответственности за последствия этих шагов лежит на руководстве Нидерландов.

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