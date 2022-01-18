Россия выразила желание иметь более конструктивные отношения с Германией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что хотел бы видеть более конструктивные отношения с Германией. Об этом он сказал на встрече с новым министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, которая также подчеркнула отсутствие альтернативы добрым и стабильным связям между Москвой и Берлином.

Мы хотели бы, конечно, видеть более конструктивное состояние российско-германских отношений, нацелены на преодоление накопившихся проблем со всеми членами нового правительства, — сказал Лавров.

Встреча дипломатов, главной темой которой станут гарантии безопасности, проходит в Москве. Перед началом первых для новой главы МИД переговоров с РФ Бербок возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Ранее Бербок заявила о планах посетить линию разграничения в Донбассе. На встрече со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой она также отметила, что «в случае эскалации» Берлин с партнёрами примут «подходящие меры» в отношении «Северного потока — 2». При этом она подчеркнула, что Запад в переговорах с РФ не будет ставить под сомнение независимость Украины. По её словам, позиция Берлина по поставкам вооружений остаётся рестриктивной, главным рычагом в данном вопросе является дипломатия.