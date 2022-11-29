Россия выразила протест Ватикану после слов Франциска об участниках СВО

Фото: Massimiliano MIGLIORATO/CPP/Global Look Press

Папа римский Франциск

Посол России в Ватикане Александр Авдеев выразил решительный протест в ответ на слова папы римского Франциска о «жестокостях» участников российской спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что российская сторона возмущена подобными инсинуациями, передает РИА Новости.

Я выразил возмущение такими инсинуациями и отметил, что ничто не может поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа, — сказал Авдеев.

Ранее Франциск в интервью журналу «Америка» заявил, что больше всего жестокости в сражениях на Украине он видит среди людей, которые, по его словам, не придерживаются русской традиции. В качестве примера понтифик назвал чеченцев и бурятов.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Франциска запредельным извращением истины. Глава Буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев охарактеризовал его высказывание как «недоброе». Депутат Народного хурала Бурятии Тумэн Дондоков предположил, что заявление главы католической церкви обусловлено его предрассудками. Он посоветовал понтифику повысить уровень образования.