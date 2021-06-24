МИД России выразил протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем

Послу Великобритании выражен решительный протест в связи с нарушением границы эсминцем Defender в Чёрном море. Об этом сообщили на сайте МИД России.

Российская сторона оценивает случившееся как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

В случае повторения подобных провокаций вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили Defender из территориальных вод России. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, после чего корабль покинул границы РФ.

Между тем британские военные опровергли информацию о том, что в сторону корабля были произведены предупредительные выстрелы. Они исходят из того, что российские силы проводили учебные стрельбы в Чёрном море. Позднее журналист BBC Джонатан Бил заявил, что эсминец Defender намеренно зашёл в территориальные воды Крыма.