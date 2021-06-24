МИД России выразил протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
16:49, 24 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Послу Великобритании выражен решительный протест в связи с нарушением границы эсминцем Defender в Чёрном море. Об этом сообщили на сайте МИД России.
Российская сторона оценивает случившееся как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
В случае повторения подобных провокаций вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили Defender из территориальных вод России. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, после чего корабль покинул границы РФ.
Между тем британские военные опровергли информацию о том, что в сторону корабля были произведены предупредительные выстрелы. Они исходят из того, что российские силы проводили учебные стрельбы в Чёрном море. Позднее журналист BBC Джонатан Бил заявил, что эсминец Defender намеренно зашёл в территориальные воды Крыма.