Россия выразила протест ООН из-за отказа собрать Совбез по Буче

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил протест из-за отказа Лондона собрать Совбез по украинскому городу Буче, сообщает РИА Новости. Он также потребовал от британской коллеги Барбары Вудворд гарантий, что Лондон, который председательствует в этом месяце в СБ ООН, не станет больше блокировать заседания.

Мы требуем от вас разъяснений и гарантий того, что в будущем вы не будете оспаривать право членов Совета Безопасности запрашивать заседания, — обратился дипломат к постпреду Великобритании Вудворд.

Ранее Великобритания дважды отказала в проведении заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Буче.

Позже постпред РФ Василий Небензя предоставил доказательства постановочного характера провокации в украинской Буче. Журналисты увидели, в том числе видео с мэром города, который ни слова не сказал о якобы «убитых». Дипломат также напомнил, что российские войска вышли из Бучи 30 марта.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, назвал ситуацию в Буче провокацией с целью дискредитации России. По его словам, почти сразу после инцидента в иностранных СМИ были опубликованы одинаковые заголовки и фотографии, а главы США и Великобритании мгновенно призвали к новым санкциям против России. Всё это говорит о срежиссированности ситуации.