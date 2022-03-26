МИД РФ: Москва принимает меры для деэскалации обстановки в Карабахе

Российский миротворческий контингент принимает необходимые меры для деэскалации обстановки в Карабахе, говорится в распространённом 26 марта заявлении МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что Москва выражает крайнюю озабоченность ростом напряжённости в регионе.

По линии российского миротворческого контингента во взаимодействии с обеими сторонами принимаются необходимые меры для деэскалации обстановки в регионе, — отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Москва призывает стороны конфликта в Карабахе проявлять сдержанность и обеспечить соблюдение трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана.

В Министерстве обороны России 26 марта сообщили, что азербайджанские военные нарушили трёхстороннее заявление России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе.

В ведомстве добавили, что азербайджанские военные нанесли четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа Bayraktar-TB 2 по подразделениям армянских вооружённых формирований в районе населённого пункта Фурух. Командование российских миротворцев принимает меры для урегулирования ситуации и возвращения азербайджанских военных в исходное положение, им направлен призыв по отводу.

Минобороны Азербайджана ранее обвинило армянскую сторону в провокационных сообщениях о вооружённых столкновениях на границе. В ведомстве отметили, что подразделения азербайджанской армии полностью контролируют оперативную обстановку. В Минобороны добавили, что азербайджанские ВС продолжают процесс уточнения местонахождения позиций и пунктов дислокации без применения силы.

До этого в Минобороны Армении заявили о напряжённой ситуации в Карабахе. В Ереване выразили надежду на то, что расположенный в Карабахе российский миротворческий контингент примет необходимые меры по выводу азербайджанских подразделений из зоны своей ответственности, а военные отойдут на исходные позиции по состоянию на 23 марта.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.