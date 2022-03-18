Россия выразила готовность предоставить Индии право на покупку C-500

Россия сохраняет за Индией право на закупку зенитно-ракетных комплексов С-500, сообщает посол России в Индии Денис Алипов. Тем не менее, во время интервью телеканалу «Россия 24» дипломатический представитель уточнил, что в данный момент конкретных пожеланий с индийской стороны не поступало.

Я не знаю ни о какой реакции индийской стороны на этот счёт. Но Юрий Борисов говорил, и я могу подтвердить, что если со стороны Индии будет проявлена заинтересованность в приобретении систем С-500, то с нашей стороны такое пожелание будет самым внимательным образом изучено и рассмотрено, — заявил Алипов.

Также представитель дипломатической миссии в Индии подчеркнул, что поставки ракетных систем С-400 в Индию идут своим чередом. Алипов уточнил, что никакие санкции не повлияют на поставки вооружения Россией на территорию Индии.

Помимо этого, Алипов заверил, что текущая ситуация вокруг Украины не повлияет на военно-техническое сотрудничество (ВТС) между Индией и Россией. По словам посла, обновленная программа по ВТС с одной и с другой стороны рассчитана на 10 лет, до 2031 года.

В мае 2021 года военный эксперт Игорь Коротченко допустил, что Россия может отправить на экспорт новейшие зенитно-ракетные комплексы C-500. Специалист подчеркнул, что не имеющий аналогов в мире ЗРК в любом случае будет поставляться только ограниченному кругу государств.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что российская зенитная ракетная система С-400, которую Турция купила у РФ, несовместима с технологиями НАТО. Он добавил, что данные комплексы могут угрожать авиации Блока. По его словам, Альянс в связи с этим приветствует переговоры Турции с остальными государствами — членами союза о возможных поставках систем ЗРК Patriot или SAMP/T.