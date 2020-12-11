Россия выплатила в бюджет ООН ежегодный взнос в $66,4 млн

https://static.news.ru/photo/0dbfd6ba-3106-11eb-9a78-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Организация Объединённых Наций (ООН) получила от России ежегодный взнос в размере $66,4, поблагодарив Москву за своевременное исполнение своих финансовых обязательств.

10 декабря 2020 года Российская Федерация перевела $66 443 814 в качестве выплаты начисленного на Россию взноса в регулярный бюджет ООН, — говорится в сообщении российского представительства в ООН.

Как заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик на брифинге, ООН благодарит России за своевременную выплату, передаёт ТАСС.

Как сообщал NEWS.ru, 8 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается всячески дискредитировать ООН либо «подчинить своей воле». Западные страны выдвигают «пресловутую концепцию „миропорядка, основанного на правилах“». При этом правила, по словам Лаврова, выдумываются на ходу.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинская резолюция о проблеме «милитаризации» Крыма, а также районов Чёрного и Азовского морей является контрпродуктивной и политизированной.