Россия вышлет восемь японских дипломатов

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В МИД России 27 апреля вызвали представителя посольства Японии в Москве, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Японскому дипломату заявили о решении выслать из РФ восемь дипломатических работников Японии. В ведомстве отметили, что этот шаг стал ответом на высылку из страны восьмерых российских дипломатов.

Руководствуясь принципом взаимности, российская сторона потребовала, чтобы восемь японских дипломатических работников до 10 мая покинули нашу страну, — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что с начала военной операции на Украине Токио занял откровенно враждебный антироссийский курс. В частности, в ведомстве отметили, что Япония оказывает политическую, экономическую и военную помощь украинским властям.

Активно включившись в режиссируемую Западом оголтелую кампанию по распространению клеветы в адрес нашей страны, администрация Кисиды пошла на беспрецедентные для современных российско-японских отношений шаги, разрушающие накопленный за долгие годы позитив взаимовыгодного сотрудничества, — указали в МИД.

В начале апреля власти Японии объявили персонами нон грата восемь российских дипломатов и работников торгового представительства. После заявления японских коллег официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва даст на это решение Токио «соответствующий ответ».

При этом японские СМИ сообщали, что изначально японские власти решили занять осторожную позицию относительно высылки российских представителей дипведомств, однако она пошатнулась в связи с событиями в украинском городе Буче.