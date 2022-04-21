Россия ввела санкции против 61 канадца

Власти России ввели персональные санкции против 61 гражданина Канады, сообщается на сайте МИД РФ. Под рестрикции попали высшие государственные чиновники, действующие и отставные военнослужащие, представители экспертного сообщества и ведущих СМИ.
В частности, в санкционном писке
В МИД России указали, что санкции ввели в ответ на постоянно вводимые Оттавой антироссийские ограничения, включая запрет на въезд в Канаду и иные дискриминационные меры против российских официальных лиц, военных, экспертов и журналистов.
Попавшим под санкции канадским гражданам бессрочно запрещается въезд в Российскую Федерацию.
Ранее Канада добавила в санкционный список председателя российского Центробанка Эльвиру Набиуллину и ещё 14 человек. В число лиц, подпадающих под ограничения, вошли предполагаемые дочери президента России Владимира Путина Мария Воронцова и Екатерина Тихонова. Также в чёрном списке оказались предприниматели Михаил Гуцериев, Пётр Авен, Михаил Фридман, Олег Бойко и виолончелист Сергей Ролдугин.