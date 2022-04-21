Россия ввела санкции против 61 канадца

Власти России ввели персональные санкции против 61 гражданина Канады, сообщается на сайте МИД РФ. Под рестрикции попали высшие государственные чиновники, действующие и отставные военнослужащие, представители экспертного сообщества и ведущих СМИ.

В частности, в санкционном писке оказались командующий Силами специальных операций ВС Канады генерал-майор Стив Боивин, командующий ВМС Канады вице-адмирал Крейг Бэйнс, директор Службы безопасности и разведки Канады Дэвид Виньо, советник премьер-министра по внешней и оборонной политике Дэн Костелло, председатель Банка Канады Тифф Маклем, глава медиаконцерна CTV News Майкл Меллинг, командующий ВВС Канады генерал-лейтенант Эл Мэйнзингер, мэр Оттавы Джим Уотсон, главный редактор газеты Globe and Mail Дэвид Уолмсли.

В МИД России указали, что санкции ввели в ответ на постоянно вводимые Оттавой антироссийские ограничения, включая запрет на въезд в Канаду и иные дискриминационные меры против российских официальных лиц, военных, экспертов и журналистов.

Попавшим под санкции канадским гражданам бессрочно запрещается въезд в Российскую Федерацию.

Ранее Канада добавила в санкционный список председателя российского Центробанка Эльвиру Набиуллину и ещё 14 человек. В число лиц, подпадающих под ограничения, вошли предполагаемые дочери президента России Владимира Путина Мария Воронцова и Екатерина Тихонова. Также в чёрном списке оказались предприниматели Михаил Гуцериев, Пётр Авен, Михаил Фридман, Олег Бойко и виолончелист Сергей Ролдугин.